نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية تحدد 10 محظورات في دعاية المرشحين بانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عشرة محظورات أساسية يجب على جميع المرشحين الالتزام بها خلال فترة الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، التي تبدأ الأربعاء المقبل 8 أكتوبر وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن لجان تلقي طلبات الترشح ستعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب التقديم في اليوم الأخير عند الساعة الثانية ظهرًا.

وأكدت الهيئة أن ضوابط الدعاية الانتخابية تستند إلى القرار رقم 17 لسنة 2025، الصادر لتنظيم الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ السابقة، والذي جرى تطبيق بنوده ذاتها على انتخابات مجلس النواب الحالية، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وجاءت المحظورات العشرة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي:

منع التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين في أي وسيلة من وسائل الدعاية.

حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو أي عبارات تمس الوحدة الوطنية أو تدعو للتمييز أو الكراهية.

منع استخدام العنف أو التهديد به في أي شكل من أشكال الدعاية.

حظر استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية.

منع استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات والمرافق العامة في الأنشطة الدعائية.

حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات والجمعيات الأهلية لأغراض الدعاية الانتخابية.

منع الكتابة أو الرسم على جدران المباني الحكومية أو الخاصة كوسيلة للدعاية.

حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها للناخبين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

منع استغلال الوظيفة العامة أو الصلاحيات الإدارية في أعمال الدعاية الانتخابية.

منع اشتراك شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا في الدولة في أي نشاط دعائي بهدف التأثير على نتيجة الانتخابات أو الإخلال بتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات دعائية، مشددة على أن الالتزام بالقواعد المقررة يهدف إلى ضمان انتخابات نزيهة وعادلة تُعبّر عن إرادة الناخبين بحرية وشفافية.