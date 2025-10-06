نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص الدولة على تحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء خالد أحمد صلاح ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسؤولي شركتي حسن علام وإنفينيتي باور.

تعزيز التحول للطاقة النظيفة

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة، التي تُعد ركيزة أساسية في رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040.

جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا

وشدد مدبولي على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة، لما له من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة، مؤكدا ضرورة توطين أحدث تقنيات الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص.

جهود وزارة الكهرباء

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن الوزارة تعمل على تحديث خطة الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل دوري، لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستهلاك، مشيرًا إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة.

كما تناول الوزير جهود تأمين التغذية الكهربائية وتحسين شبكة الكهرباء في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى مشروع محطة محولات شرق العوينات ضمن خطة الدولة للتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية بمحافظة الوادي الجديد، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.