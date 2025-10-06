نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في مصر.. ارتفاع لعيار 18 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا، في ظل استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، حيث سجل عيار 18 دون مصنعية 4509 جنيهات، بينما ارتفع عيار 21 إلى 5260 جنيهًا، وسط ترقب المتعاملين لمستجدات البورصات الدولية وحركة الدولار الأمريكي.



أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 6011 جنيهًا

عيار 21: 5260 جنيهًا

عيار 18: 4509 جنيهات

الجنيه الذهب: 42080 جنيهًا



وتتغير الأسعار على مدار اليوم أكثر من مرة نتيجة اضطراب السوق العالمية للذهب، والتغيرات في سعر الأوقية، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المحلي.



أسباب تغير أسعار الذهب

تأتي تحركات الذهب بالتوازي مع قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، وتوجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

فعندما ترتفع معدلات الفائدة عالميًا، يميل المستثمرون للابتعاد عن الذهب، بينما يعود الطلب عليه بقوة مع تزايد التوترات السياسية أو الاقتصادية، مما يرفع أسعاره.



توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الأسواق أن تستمر أسعار الذهب في حالة تذبذب مؤقت خلال الأسبوع الجاري، على أن يتحدد الاتجاه العام بناءً على بيانات التضخم الأمريكي وقرارات الفيدرالي المقبلة.

وفي حال استمرار ارتفاع الدولار عالميًا، قد يشهد الذهب حركة تصحيحية بسيطة، بينما قد تعود الأسعار للارتفاع إذا زادت مخاوف الأسواق أو تراجع الدولار.



تأثير الدولار والسياسات العالمية

يلعب الدولار الأمريكي الدور الأكبر في تحديد اتجاه الذهب، حيث تسجل الأسعار العالمية تغيرات فورية مع كل تحرك في مؤشر الدولار أو تصريحات من مسؤولي البنوك المركزية.

أما في مصر، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار ينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب المحلية سواء في محلات الصاغة أو الأسواق الإلكترونية.

نصائح للمستهلكين والمستثمرين

ينصح خبراء الذهب المواطنين الراغبين في الشراء بمتابعة الأسعار لحظة بلحظة، والتأكد من خصم قيمة المصنعية والدمغة والضريبة عند المقارنة.

كما يفضل الشراء في حالة انخفاض الأسعار بشكل مؤقت، خاصة لمن يرغب في الاستثمار على المدى الطويل أو شراء السبائك.

أما لمن يخطط للبيع، فيُنصح بالانتظار إلى حين استقرار السوق وتحديد الاتجاه العام للأسعار.



ملاحظات هامة

جميع الأسعار المذكورة غير شاملة للمصنعية، وتختلف قيمتها حسب كل تاجر ومنطقة. كما تتأثر الأسعار بالعرض والطلب، إلى جانب حركة التداول في البورصة العالمية.

