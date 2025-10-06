نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يجسد ثقة العالم في قدرة المصريين على القيادة الدولية في المقال التالي

الرئيس السيسي: فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يجسد ثقة العالم في قدرة المصريين على القيادة الدولية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد حصوله على أغلبية ساحقة من أصوات المجلس التنفيذي، يُعد انتصارًا دبلوماسيًا وثقافيًا تاريخيًا لمصر، ورسالة تقدير من المجتمع الدولي لمكانتها وريادتها الحضارية.

تقدير عالمي لمكانة مصر وريادتها الثقافية

أوضح الرئيس أن هذا الفوز يُمثل تتويجًا للدور المصري المحوري في دعم الثقافة والتعليم وحماية التراث الإنساني، ويعكس إيمان المجتمع الدولي بقدرة أبناء مصر على تولي المناصب القيادية في المؤسسات الأممية الكبرى.

وأضاف أن فوز العناني بهذا المنصب الرفيع يُبرز ما تحظى به الكفاءات المصرية من احترام وثقة على الساحة الدولية، باعتبارها نموذجًا يجمع بين العلم والخبرة والالتزام الوطني.

الرئيس يشيد بمسيرة الدكتور خالد العناني

وأشاد الرئيس السيسي بـ المسيرة العلمية والعملية للدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى أنه يمتلك خبرة أكاديمية وإدارية واسعة، ورؤية متقدمة في مجالات الثقافة والتراث والتعليم، وهو ما أهّله لقيادة هذه المنظمة الأممية العريقة بثقة واستحقاق.

وأكد أن الدكتور العناني خلال فترة عمله وزيرًا للسياحة والآثار قدّم نموذجًا للمسؤول الوطني الذي يعمل بإخلاص وكفاءة، وحقق إنجازات ملموسة في استعادة المكانة العالمية للتراث المصري، ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

فوز يُضاف إلى سجل إنجازات الدبلوماسية المصرية

وأكد السيد الرئيس أن هذا الفوز التاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي، ويمثل انتصارًا جديدًا للإرادة العربية والأفريقية داخل منظومة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هذه النتيجة هي ثمرة جهد وطني منسق بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية المصرية، التي أدارت حملة دبلوماسية ناجحة عكست قدرة مصر على حشد الدعم الدولي بثقة واقتدار.

رؤية مصرية نحو قيادة اليونسكو بمزيد من الانفتاح والتوازن

واختتم الرئيس السيسي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في أن الدكتور خالد العناني سيقود منظمة اليونسكو برؤية منفتحة ومتوازنة، تكرّس قيم السلام والحوار الثقافي، وتسهم في حماية التراث الإنساني وتعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف المنظمة ورسالتها العالمية.