الرئيس السيسي يتقدم بالتهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو

أحمد جودة - القاهرة - بعد فوزه في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو الرئيس السيسي يهنئ وزير الآثار الأسبق

الدكتور خالد العناني، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بالتهنئة للدكتور خالد العناني وزير الآثار الأسبق، وذلك بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو.

وجاءت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي كالآتي:

أتقدم بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو وحصوله على 55 صوت من أصل 57 صوتًا، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي وإلى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية.

تهنئة الرئيس السيسي للدكتور خالد العناني

وأكد الرئيس عبر البيان، إن هذا الفوز المستحق يُجسد مكانة مصر الحضارية، ويؤكد قدرة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية، ويعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية التي تجمع بين العلم والخبرة والتفانى.

واختتم الرئيس: كل التوفيق للدكتور العناني في مهمته النبيلة، ونحن على ثقة بأنه سيُسهم في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني، بما يليق بحضارة مصر والحضارات الإنسانية العريقة.

الدكتور خالد العناني

من هو الدكتور خالد العناني

يدعي خالد أحمد العناني، من مواليد 14 مارس 1971 بالجيزة، وهو شخصية بارزة عُرفت بالتزامها وخبرتها الواسعة في مجالات الإدارة العامة، التعليم، البحث العلمي، الثقافة، السياحة، والعلاقات الدولية.

شغل منصب وزير السياحة والآثار المصري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ويعمل حاليًا أستاذًا لعلم المصريات بجامعة حلوان، استمر لأكثر من ثلاثين عامًا في التدريس والبحث العلميمن.