فوز تاريخي لمصر.. الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو بأغلبية الأصوات

الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا جديدًا لمنظمة اليونسكو بأغلبية الأصوات

في انتصار دبلوماسي وثقافي جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية على الساحة الدولية، فاز الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بعد حصوله على أغلبية الأصوات في انتخابات المجلس التنفيذي للمنظمة، ليخلف الفرنسية أودري أزولاي.

ويعد هذا الفوز تتويجًا لمكانة مصر الرائدة في مجالات الثقافة والتعليم وحفظ التراث الإنساني، كما يعكس الثقة الدولية في الكفاءة والخبرة التي يمتلكها العناني، الذي قاد ملفات كبرى خلال فترة توليه الوزارة، أبرزها افتتاح المتحف المصري الكبير وإدارة مشروعات ترميم أثرية ضخمة حظيت بتقدير عالمي.

فوز مصر الساحق في انتخابات اليونسكو

شهدت قاعة المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس عملية تصويت حاسمة، انتهت بإعلان فوز الدكتور خالد العناني بأغلبية مريحة من الأصوات، في منافسة قوية مع عدد من المرشحين من مختلف الدول.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن نتيجة التصويت جاءت غير مسبوقة في تاريخ الترشيحات، مما يعكس حجم الدعم الكبير الذي حظيت به مصر من الدول الأعضاء في المنظمة، تقديرًا لدورها التاريخي في دعم الثقافة والتعليم وحماية التراث العالمي.

تصريحات رسمية واحتفاء مصري

أعلن السفير المصري في باريس، علاء يوسف، الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قائلًا:

«في يوم النصر.. ألف مبروك لمصر فوزها بمنصب مدير عام اليونسكو.. الدكتور خالد العناني يكتسح الانتخابات بعدد غير مسبوق من الأصوات».

وجاءت هذه الرسالة لتؤكد عمق الفخر الوطني بهذا الإنجاز الذي يعزز من حضور مصر الدولي في المنظمات الأممية الكبرى، ويدعم رؤيتها نحو نشر قيم التسامح والسلام والتنمية المستدامة عبر أدوات الثقافة والتعليم.

بداية مرحلة جديدة في تاريخ المنظمة

ومن المنتظر أن يشهد عهد الدكتور خالد العناني تطورًا نوعيًا في سياسات اليونسكو، خاصة في مجالات الحفاظ على التراث الإنساني وتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال التعليم والبحث العلمي والثقافة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة الأممية ورؤية مصر 2030.

ويؤكد فوزه أن مصر لا تزال منارةً للعلم والحضارة والثقافة في العالم، قادرة على المنافسة والقيادة في المؤسسات الدولية الكبرى.



