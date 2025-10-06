نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأعلى للجامعات يتقدم بالتهنئة لدكتور خالد العناني بمناسبة توليه منصب مدير عام منظمة اليونسكو. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى يوم نصر جديد يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.

بكل فخر واعتزاز بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو.

إنه لمن دواعى فخرنا بأن يكون أول عربي يقود هذه المنظمة العالمية المرموقة. إن مسيرته الحافلة في خدمة الآثار والسياحة والثقافة تؤهله بامتياز لهذا الدور المحوري. هذا الإنجاز ليس مجرد منصب، بل هو اعتراف عالمي بوزن مصر وقدرة الكوادر العربية والأفريقية على القيادة الدولية. حيث إن هذا المنصب هو فرصة ذهبية لتعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني المشترك.

خالص التهاني القلبية ونسأل الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق