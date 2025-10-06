نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة السابق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، متمنيًا له التوفيق والسداد في هذه المهمَّة الدوليَّة الرفيعة، التي تجسِّد ثقة العالم في الكفاءات المصرية.

ويؤكد شيخ الأزهر أن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع هو فوزٌ لمصر كلها وريادتها الثقافية والعلمية والحضارية الممتدة عبر العصور، وإسهامٌ جديد يضاف إلى سجلات تاريخها المشرف في دعم الحوار الثقافي والتعايش الإنساني وصون التراث البشري وبناء الإنسان.

ويدعو شيخ الأزهر المولى -سبحانه وتعالى- أن يوفِّق الدكتور خالد العناني في هذه المهمة الدولية، وأن يُعينه على أداء رسالته في دفع التعاون الثقافي والعلمي بين شعوب العالم على اختلاف ثفافاتهم وأفكارهم، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وبناء جسور الحوار والتفاهم في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، وأن يحفظ مصر وأبناءها المخلصين، ويزيدها رفعةً ومكانة بين الأمم.