محافظ الجيزة يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه مديرًا عامًا لليونسكو

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي، وإلى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية.

وأضاف المهندس عادل النجار أن هذا الفوز المستحق يُبرهن على ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية القادرة على التميز والريادة بفضل ما تمتلكه من علم وخبرة وإخلاص في العمل، معربًا عن تمنياته للدكتور خالد العناني بالتوفيق والسداد في مهمته الدولية النبيلة متوقعًا أن يُسهم في تعزيز الحوار الثقافي العالمي وحماية التراث الإنساني بما يليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة بين الأمم.

