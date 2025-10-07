نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم وتشييع الجنازة من الجامع الأزهر ظهر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي صباح اليوم الثلاثاء الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر بعد صراع مع المرض.

ونعت صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم على «فيسبوك»ا لفقيد في منشور قبل قليل جاء فيه: «بقلوب يملؤها الإيمان والرضا بقضاء الله ننعي إلى العالم العربي والاسلامي وأحبائه وتلاميذه وفاة فقيدنا الحبيب الامام الشريف أ. د. أحمد عمر هاشم، نسأل الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأن يجعل الجنة مثواهوأن يلهمنا وإياكم الصبر والاحتساب»



وأضاف المنشور: «ستقام صلاة الجنازه بإذن الله اليوم عقب صلاة الظهر بالجامع الازهر الشريف، ثم يُشيَّع الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر / مركز الزقازيق. / محافظة الشرقية. عقب صلاة العصر ويقام العزاء اليوم بالساحه الهاشميه بقرية بني عامر ويوم الخميس بمدينة القاهرة».