نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الذي وافته المنية اليوم، سائلًا المولى – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه وطلابه الصبر والسلوان.

يُعد الفقيد أحد رموز العلم والدعوة في العالم الإسلامي، وقامة علمية متميزة أثرت الفكر الإسلامي بخدمة السُّنة النبوية وعلوم الحديث، عبر مؤلفاته ومحاضراته ومشاركاته العلمية في الداخل والخارج.

تدرج الدكتور أحمد عمر هاشم في المناصب الأكاديمية بجامعة الأزهر حتى تولى رئاستها عام 1995م، كما شغل عضوية عدد من الهيئات والمجالس العلمية والدعوية داخل مصر وخارجها، وترك أثرًا بارزًا في مسيرة التعليم والدعوة الإسلامية.