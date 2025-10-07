نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر مكفَّنًا في كسوة الكعبة المشرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الجامع الأزهر الشريف صباح اليوم الثلاثاء، وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مكفَّنًا في كسوة الكعبة المشرفة، تنفيذًا لوصيته قبل وفاته.

ووصل الجثمان من المستشفى بعد الانتهاء من كافة إجراءات الغُسل والتجهيز، حيث نُقل إلى الجامع الأزهر لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، وسط حضور حاشد من العلماء والقيادات الدينية وطلاب الأزهر الشريف.

تشييع الجثمان والعزاء

من المقرر أن يُشيَّع جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر، مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب صلاة العصر.

كما يُقام العزاء اليوم بالساحة الهاشمية، على أن يُقام عزاء آخر مساء الخميس المقبل بمدينة القاهرة، لاستقبال الوفود الرسمية والشعبية.

مسيرة علمية حافلة

وُلد الدكتور أحمد عمر هاشم في 6 فبراير 1941 بمحافظة الشرقية، وتخرّج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1961، ثم حصل على الإجازة العالية في الحديث وعلومه عام 1967، ودرجة الماجستير عام 1969، ثم الدكتوراه في الحديث وعلومه، حتى نال درجة الأستاذية عام 1983.

وتقلّد الراحل العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية في جامعة الأزهر، أبرزها رئاسة الجامعة عام 1995، إلى جانب عضويته في مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضويته السابقة في مجلسي الشعب والشورى.

إسهامات علمية بارزة

ترك الدكتور أحمد عمر هاشم إرثًا علميًا ضخمًا في علوم الحديث والسُّنة النبوية، حيث ألّف عشرات الكتب والأبحاث التي تُدرّس في الجامعات الإسلامية، كما شارك في مؤتمرات دولية ومحافل علمية بارزة، وكان صوتًا معتدلًا مدافعًا عن منهج الأزهر الوسطي.

واختير عضوًا في هيئة كبار العلماء ضمن تشكيلها الأول عقب عودتها عام 2012، ليواصل دوره في خدمة الإسلام والعلم والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.