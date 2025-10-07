وزير خارجية هولندا أمام معبر رفح: نشيد بجهود مصر فى إدخال المساعدات إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 05:28 مساءً - أكد ديفيد فان فيل، وزير خارجية هولندا، أن هناك قلق بالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيدًا بالجهود المصرية فى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وعمليات الإخلاء الطبى.

وأشار الوزير الهولندى خلال مؤتمر صحفي عقده من أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري، إلى أن بلاده خصصت 25 مليون يورو لدعم المساعدات الطبية في غزة بالتعاون مع شركائها الدوليين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المدنيين.

وأعرب فان فيل عن أمله في أن تسهم مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق أوضاع أفضل على الأرض، وإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بشكل كامل لتسهيل تدفق المساعدات.