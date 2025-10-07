ماكرون يهنئ الرئيس السيسي بفوز خالد العنانى مديرًا عاما لمنظمة اليونسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 07:29 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة المستجدات الخاصة بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وسبل تفعيل الاتفاقات التى تم التوصل إليها بين الجانبين خلال الزيارة الأخيرة التى أجراها الرئيس "ماكرون" إلى مصر فى أبريل 2025، حيث تم التوافق على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

كما قدم الرئيس "ماكرون" التهنئة للرئيس السيسى بمناسبة فوز الدكتور خالد العنانى فى انتخابات المجلس التنفيذى لليونسكو وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة