الرياض - كتبت رنا صلاح - دشنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية الإصدار الجديد من منظومة MedIQ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة عمليات الشراء والإمداد الطبي على المستوى القومي.

الهيئة المصرية للشراء الموحد تطلق الإصدار الجديد من منظومة MedIQ لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الطبي

وشارك في الفعالية التدريبية، التي عقدت بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، عدد كبير من الجهات الطالبة المتعاملة مع الهيئة، كما أُتيحت المشاركة الافتراضية عبر المنصات الإلكترونية لضمان سهولة الحضور. ويأتي الإصدار الجديد ضمن خطة الهيئة لتوحيد آليات الشراء والإمداد وتحقيق رؤية موحدة لحركة الإمدادات الطبية في أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة أن التحديثات الجديدة للمنظومة تقدم واجهة استخدام متطورة وتتيح الربط الفوري بين الجهات الطالبة والإدارات الفنية والمالية، بما يسهم في تسريع الطلبات وتقليل الدورة الزمنية، إلى جانب تعزيز التكامل المالي عبر الربط مع نظام مايكروسوفت داينامكس لرفع دقة البيانات وضمان الشفافية.

وأوضح البيان أن الإصدار المطور يضم أدوات تحليل متقدمة لدعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، ويسهم في تحسين تجربة الجهات الطالبة من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية، كما يدعم متابعة تنفيذ الطلبات حتى وصولها إلى المستفيد النهائي.

وأكدت الهيئة أن تطوير MedIQ يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التحول الرقمي والقطاع الطبي في مصر، ويسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.