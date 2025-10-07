حدث في تل أبيب .. ضابط فى حرس الحدود الإسرائيلى يقتل صديقه بالرصاص قبل الذهاب إلى قضاء سهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 05:28 مساءً - قال وسائل إعلام عبرية، إن ضابط من قوات حرس الحدود قتل إسرائيليا، بالرصاص في مستوطنة "كريات أربع"، والشرطة تفتح تحقيقًا في الحادثة.

وصرحت شرطة الاحتلال بأن الضابط أطلق الرصاصة أثناء عطلته في منزله، وأضافت: "أُحيلت تفاصيل الحادثة إلى الجهات المختصة للمراجعة، كما هو معتاد في مثل هذه الحوادث"، وستطلب الشرطة من المحكمة تمديد احتجاز الضابط.

ووفقًا لنتائج التحقيق الأولية، كان الشاب الذى قُتل بالرصاص والضابط الذي أطلق النار عليه صديقين مقربين، كانا على وشك الخروج معًا لقضاء سهرة سويا، وفى إحدى اللحظات التى حمل فيها الضابط السلاح فى يده أطلقت رصاصة عشوائية تسببت فى مقتل الشاب.

وفي التفاصيل، استُجوب ضابط من حرس الحدود أثناء تأدية واجبه، في قسم التحقيقات مع الشرطة للاشتباه بإطلاقه رصاصة في منزله بكريات أربع، ما أدى إلى مقتل الشاب.

وفي يونيو الماضي، قُتل إسرائيلي يبلغ من العمر 17 عامًا برصاصة أُطلقت في منزل في بتاح تكفا، حينها كشف تحقيق أولي للشرطة أن السلاح كان بحوزة شقيقته الجندية بشكل قانوني، وأُعلنت مقتل الفتى في مستشفى بيلينسون بالمدينة، بعد ساعات من إجلائه إلى هناك.