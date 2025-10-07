نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: معرض تراثنا يعكس اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية والحفاظ على الهوية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تنظيم معرض “تراثنا” للعام السابع على التوالي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس اهتمام القيادة السياسية بقطاع الحرف اليدوية والتراثية ودعم الآلاف من الحرفيين المصريين.

مدبولي: معرض تراثنا منصة قومية لدعم الصناعات

وأوضح رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، أنه افتتح المعرض نيابة عن الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هذا الحدث السنوي أصبح منصة قومية لدعم الصناعات التراثية التي تمثل جزءًا أصيلًا من الحضارة المصرية العريقة.

وأضاف أن المعرض يضم منتجات متميزة تعبر عن التنوع الثقافي لمصر، وتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تطوير منتجاتهم وتسويقها محليًا ودوليًا.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة مستمرة في دعم قطاع الصناعات الحرفية كونه أحد القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، والحفاظ على التراث المصري الذي يعد من الركائز الثقافية والحضارية للدولة.

مكان معرض تراثنا وأبرز فعالياته

وسيشهد المعرض سيشهد هذا العام مشاركة متميزة من عدد من الدول العربية الشقيقة، بأجنحة تعرض تنوعها الثقافي والفني، ويُعد "تراثنا" أكبر حدث سنوي تنظمه مصر في مجال الحرف اليدوية والتراثية، حيث يشارك فيه الحرفيون من مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم آلاف القطع الفنية الفريدة، من إكسسوارات وتحف ومنسوجات وديكورات، تحمل لمسات عصرية مستوحاة من التراث المصري الأصيل.

المعرض المقام بالمركز الدولي للمعارض بالتجمع يفتح أبوابه مجانًا للجمهور، ويتيح للزوار فرصة اقتناء مشغولات فنية بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة، إلى جانب الاستمتاع بعروض حيّة للحرف اليدوية تهدف إلى الحفاظ على هذه المهن من الاندثار، وتشجيع الشباب على تعلمها وبدء مشروعاتهم الخاصة، لافتًا النظر إلى أن المعرض دوره كمحطة رئيسية لتبادل الخبرات بين الحرفيين، ونشر الثقافة الفنية بين الأجيال، وتعزيز مكانة مصر كحاضنة للتراث والإبداع.