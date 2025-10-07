نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول خطة تطوير قطاع الطاقة وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والمعادن النادرة في المقال التالي

رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول خطة تطوير قطاع الطاقة وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والمعادن النادرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، ومتابعة الخطط الاستراتيجية لتطوير قطاع البترول والتعدين خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، والتي تستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية من خلال تعزيز أنشطة الإنتاج والاكتشافات الجديدة، وتطوير معامل التكرير، وزيادة كفاءة صناعة البتروكيماويات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وتحقيق أعلى قيمة مضافة منها.

خطة متكاملة لتأمين احتياجات السوق المحلي وجذب الاستثمارات

وأوضح المهندس كريم بدوي أن الوزارة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة معامل التكرير في مختلف المحافظات، وذلك بما يضمن تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضًا توسيع التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي، عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات العالمية، وتوقيع شراكات مع دول الجوار لتعزيز التكامل في مجال إنتاج وتداول الغاز، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

استكشاف المعادن الأرضية النادرة وتوطين الصناعات التكنولوجية

كما تناول الاجتماع جهود قطاع البترول في استكشاف المعادن الأرضية النادرة داخل مصر، حيث أوضح وزير البترول أن هناك بعثات حقلية ودراسات علمية تُنفذ حاليًا لتحديد نسب تواجد هذه المعادن المهمة، بالتعاون مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، من خلال الاستفادة من الخامات المحلية وتحويلها إلى منتجات تكنولوجية متطورة، تسهم في دعم مشروعات التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.

مشروعات جديدة لتعظيم إنتاج البنزين والسولار

واستعرض المهندس كريم بدوي عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير معامل التكرير وزيادة إنتاج البنزين والسولار بالتعاون مع الشركات الوطنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة نتيجة خفض فاتورة استيراد الوقود، إلى جانب دعم الجهود الوطنية لتحقيق أمن الطاقة.

رؤية شاملة للطاقة والتنمية المستدامة

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين المصادر التقليدية والمتجددة، مشيدًا بجهود وزارة البترول في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتعاون الوثيق مع وزارة الكهرباء في دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.