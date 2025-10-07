نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر في تعليم القاهرة: جولات يومية لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق التقييمات الأسبوعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تنفيذ خطة متابعة موسعة تشمل جميع الإدارات التعليمية، لمراقبة سير العملية التعليمية داخل المدارس والتأكد من التزامها بتطبيق نظام التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل بمختلف المراحل.

وأكد مصدر مسؤول بالمديرية أن فرق المتابعة الميدانية كثّفت زياراتها منذ مطلع الأسبوع الجاري، وتشمل الجولات المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، لمراجعة تنفيذ خطط التدريس ومتابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين داخل الفصول، إلى جانب فحص سجلات التقييم الأسبوعي وكشوف درجات أعمال السنة.

وأوضح المصدر أن تعليم القاهرة شدد على أهمية الالتزام بضوابط التقييم المستمر التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى قياس مستوى فهم الطلاب وتطور أدائهم بشكل دوري، دون الاقتصار على امتحانات نهاية الفصل الدراسي فقط.

وأشار إلى أن اللجان الميدانية تتابع أيضًا تنفيذ الأنشطة الصفية والمهام الأدائية داخل الفصول، مع التأكيد على أن تكون التقييمات موضوعية وتعكس الأداء الحقيقي للطلاب ومدى استيعابهم للدروس.

وأضاف أن غرفة عمليات المديرية تتلقى تقارير متابعة يومية من جميع الإدارات التعليمية، تتضمن أبرز الملاحظات والمواقف التي يتم رصدها خلال الجولات، ليتم التعامل معها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي قصور.

وأكد المصدر أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدارس، وضمان تنفيذ التقييمات الأسبوعية بصورة فعالة ومنصفة.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن تعليم القاهرة سيستمر في تنفيذ المتابعة اليومية طوال العام الدراسي، بهدف دعم جودة التعليم وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في مدارس العاصمة.