عاجل- الرئيس السيسي وماكرون يبحثان تطورات الشراكة الاستراتيجية والجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي وماكرون يبحثان تطورات الشراكة الاستراتيجية والجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، تناول عددًا من الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا

صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تناول متابعة المستجدات الخاصة بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وسبل تفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس الفرنسي إلى مصر في أبريل 2025.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين.

كما قدم الرئيس إيمانويل ماكرون التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوز الدكتور خالد العناني في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، مشيدًا بالدور الثقافي والحضاري لمصر على المستوى الدولي.

إشادة السيسي بالموقف الفرنسي الداعم لفلسطين

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال عن تقديره للموقف الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي تُوّج بإعلان فرنسا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين يوم 22 سبتمبر 2025، خلال المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة فرنسية سعودية.

وأكد الرئيس السيسي أن هذا القرار الفرنسي التاريخي يمثل حافزًا مهمًا لبقية الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، دعمًا لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

جهود إنهاء الحرب في غزة وتنفيذ خطة ترامب

بحث الرئيسان خلال الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، في ضوء المفاوضات التي تستضيفها القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية.

وأكد الرئيسان تثمينهما للخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، وشددا على ضرورة: