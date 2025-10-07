نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي وماكرون يبحثان جهود إنهاء الحرب في غزة ويشيدان بالموقف الفرنسي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي وماكرون يبحثان جهود إنهاء الحرب في غزة ويشيدان بالموقف الفرنسي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، تناول تطورات القضية الفلسطينية، وسبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى الموقف الدولي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

إشادة السيسي بالموقف الفرنسي الداعم لفلسطين

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال عن تقديره للموقف الفرنسي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذي تُوّج بإعلان فرنسا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين يوم 22 سبتمبر 2025، خلال المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة فرنسية سعودية.

وأكد الرئيس السيسي أن هذا القرار الفرنسي التاريخي يمثل خطوة جريئة وحافزًا مهمًا لبقية الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، دعمًا لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات الأمم المتحدة.

كما أشاد الرئيس السيسي بالدور الفرنسي في تعزيز التوافق الدولي نحو السلام العادل، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تُسهم في إحياء الأمل لدى الشعب الفلسطيني وتمهد الطريق نحو تسوية شاملة تضع حدًا للصراع الممتد.

جهود مشتركة لإنهاء الحرب في غزة وتنفيذ خطة ترامب

بحث الرئيسان السيسي وماكرون خلال الاتصال آخر المستجدات الميدانية والسياسية في قطاع غزة، والجهود المصرية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة، في ضوء المفاوضات التي تستضيفها القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية.

وأكد الرئيسان تثمينهما للخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، مشددين على ضرورة العمل الجاد لتحقيق البنود التالية:

الوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف كافة.

توسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة دون أي عوائق.

تبادل الرهائن والأسرى في أسرع وقت.

بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة فورًا، مع رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين القاهرة وباريس لدعم المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف الحرب واحتواء الأزمة الإنسانية، مؤكدين أهمية التحرك الجماعي لإعادة إطلاق مسار السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

جدد الرئيس السيسي خلال الاتصال تأكيد الموقف المصري الثابت الداعي إلى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل جهودها من أجل وقف إطلاق النار الدائم وتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس ماكرون عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر في التهدئة واحتواء الأزمة، مؤكدًا حرص فرنسا على استمرار التنسيق الوثيق مع القاهرة في هذا الملف الحيوي.