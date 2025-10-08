نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذهب يواصل الصعود الجنوني.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 24 يتجاوز 6045 جنيهًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار الذهب في مصر اليوم تشهد ارتفاعًا تاريخيًا وسط قفزة عالمية للأونصة

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 قفزة جديدة هي الأكبر منذ مطلع الشهر، بعد استمرار الصعود العالمي للمعدن الأصفر وتزايد الإقبال الاستثماري عليه كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ليقترب الذهب من مستويات غير مسبوقة محليًا وعالميًا.

الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية عالميًا

قفز سعر الأونصة عالميًا إلى نحو 4005 دولارات في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى في تاريخ المعدن النفيس، بدعم من التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح محللون أن الطلب القوي من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، إضافة إلى ضعف الدولار، ساهم في دفع الأسعار إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة، مؤكدين أن السوق العالمي يعيش واحدة من أكثر فترات الذهب نشاطًا منذ عقود.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

تأثرت السوق المصرية مباشرة بالصعود العالمي، وسجلت الأسعار الجديدة كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 : 6045 جنيهًا

: 6045 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا) : 5290 جنيهًا

: 5290 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 18 : 4534 جنيهًا

: 4534 جنيهًا سعر الجنيه الذهب: 42،320 جنيهًا

وأكدت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السوق المحلية تشهد حالة من الطلب المتزايد على السبائك والجنيهات الذهبية، خاصة مع تخوف المستثمرين الأفراد من تراجع العملة المحلية أو أي اضطرابات اقتصادية محتملة، ما يدفع كثيرين إلى تحويل مدخراتهم إلى ذهب.

أسباب ارتفاع الذهب اليوم

يرجع الخبراء هذا الارتفاع الكبير إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، والتوترات السياسية في الشرق الأوسط وأوروبا، بجانب تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي التي تشير إلى احتمال خفض الفائدة قريبًا، وهو ما يزيد من جاذبية الذهب كأصل استثماري آمن.

كما أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية وتراجع مؤشرات الأسهم العالمية ساهم في تعزيز الطلب على المعدن الأصفر.

توقعات أسعار الذهب في الأيام المقبلة

يتوقع محللو السوق أن يواصل الذهب ارتفاعه خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع احتمالات وصول الأونصة إلى مستوى 4200 دولار في حال استمرار الاتجاه الصعودي الحالي.

ويرى خبراء أن أسعار الذهب في مصر ستظل متأثرة بتحركات السوق العالمية وسعر صرف الدولار، مع احتمالات بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى نهاية 2025.