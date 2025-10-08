نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الداخلية لخريجي الشرطة: كونوا سندًا للمواطن واحملوا رسالة الأمن بشرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بمناسبة تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من كبار رجال الدولة والقيادات الأمنية والعسكرية.

وخلال الحفل، وجّه وزير الداخلية رسالة مباشرة إلى الخريجين الجدد، مؤكدًا أن انضمامهم إلى صفوف جهاز الشرطة يعني حمل رسالة نبيلة تتطلب التحلي بالصدق في الأداء والإخلاص في العطاء، مشددًا على أهمية أن يكون كل ضابط سندًا حقيقيًا للمواطن وحاميًا لأمنه واستقراره.

رسالة الوزير: الإخلاص في العطاء وسيادة القانون

قال اللواء محمود توفيق إن رجل الشرطة العصري يجب أن يكون نموذجًا في الالتزام بسيادة القانون والتفاني في حماية الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الدور المجتمعي والتكافلي لرجل الشرطة يمثل جوهر الرسالة الأمنية التي يجب أن يضعها كل خريج نصب عينيه في مسيرته المهنية.

وأضاف الوزير أن الدولة تدعم تطوير المنظومة الأمنية بشكل مستمر، عبر تحديث مناهج أكاديمية الشرطة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة الواقعية ضمن برامج التدريب، لإعداد ضباط قادرين على مواجهة الجرائم الحديثة بكفاءة عالية.

عروض قتالية وتكنولوجية في حفل التخرج

شهد الحفل عروضًا قتالية مبهرة عكست مستوى التدريب الراقي الذي تلقاه الطلاب خلال سنوات دراستهم، تضمنت مهارات الاشتباك القريب والقفز من ارتفاعات كبيرة والتعامل مع المواقف الأمنية المعقدة.

كما شاركت الطالبات في عروض قتالية أظهرت كفاءة العنصر النسائي داخل جهاز الشرطة، ما نال إعجاب وتصفيق الحضور.

وشهدت العروض أيضًا استخدام معدات وأجهزة متطورة مثل الروبوت الآلي "كلب الروبوت" الذي استخدم في محاكاة ملاحقة العناصر الإجرامية، إضافة إلى عرض للخيالة والمدرعات الحديثة المزودة بأحدث تقنيات المراقبة والمطاردة.

الرئيس السيسي يكرم أوائل الخريجين

وخلال الاحتفال، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم أوائل الخريجين بمنحهم الأنواط تقديرًا لتفوقهم الدراسي والبدني، في تقليد سنوي يعكس دعم القيادة السياسية لرجال الشرطة وتقدير الدولة لدورهم الوطني.

وأكد وزير الداخلية في كلمته أن هذا التطوير الشامل في منظومة التأهيل الشرطي يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء جهاز أمني حديث قائم على العلم والانضباط والتكنولوجيا، قادر على حماية مكتسبات الدولة والتصدي لمخططات زعزعة الاستقرار.

شرطة عصرية في خدمة الشعب

اختتم الحفل بعرض رمزي تحت شعار "الشرطة في خدمة الشعب"، جسّد العلاقة الوثيقة بين رجل الأمن والمواطن، وأكد التزام الخريجين بالقسم الذي أدّوه بأن يكونوا حصنًا للوطن وسندًا لكل مواطن في مواجهة كل تهديد يمس أمنه وسكينته.

وجاءت الاحتفالية لتؤكد أن الدولة ماضية في خططها لتحديث وتطوير جهاز الشرطة، وبناء جيل جديد من الضباط الأكفاء القادرين على حماية الوطن في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.