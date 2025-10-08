أحمد جودة - القاهرة - أسرع قطار في مصر.. مواعيد وأسعار “تالجو” الجديد 2025

قبل ما تحجز تذكرتك.. اعرف مواعيد وأسعار قطار تالجو بين القاهرة وأسوان.. أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تحديث مواعيد وأسعار قطارات "تالجو" الفاخرة لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة السفر وتوفير المزيد من الراحة للمواطنين. ويأتي هذا التحديث ضمن خطة تطوير شاملة لقطاع النقل في مصر، حيث تم تعديل الجداول الزمنية لتناسب احتياجات المسافرين اليومية، مع الحفاظ على الجودة العالية التي تميز هذا القطار الأوروبي الصنع.

وتشمل التغييرات الجديدة تشغيل رحلات إضافية على خطوط القاهرة – الإسكندرية والقاهرة – أسوان، إلى جانب تعديل مواعيد الانطلاق لتوفير مرونة أكبر. كما حددت الهيئة أسعار التذاكر وفقًا لفئات المقاعد، بحيث تبدأ من الفئة الاقتصادية وحتى الدرجة الأولى الفاخرة، مع استمرار تقديم الخصومات المقررة لبعض الفئات مثل الطلاب وكبار السن.

ويتميز قطار "تالجو" بتجهيزات حديثة تشمل شاشات عرض فردية، مقاعد مريحة قابلة للضبط، نظام تكييف مركزي، وخدمة واي فاي مجانية، مما يجعله أحد أفضل وسائل النقل السريع في مصر حاليًا. ويمكن للمسافرين حجز التذاكر بسهولة عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.





مواعيد قطار تالجو القاهرة – الإسكندرية

قطار 2025 : يغادر القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية 10:30 صباحًا .

: يغادر القاهرة الساعة ويصل الإسكندرية . قطار 2023 : ينطلق الساعة 2:00 ظهرًا ويصل 4:30 مساءً .

: ينطلق الساعة ويصل . قطار 2027: يتحرك من القاهرة 7:00 مساءً ويصل 9:30 مساءً.

مواعيد قطار تالجو الإسكندرية – القاهرة

قطار 2022 : يغادر الإسكندرية 7:00 صباحًا ويصل القاهرة 9:30 صباحًا (وفي أيام الجمعة والعطلات ينطلق 9:00 صباحًا ).

: يغادر الإسكندرية ويصل القاهرة (وفي أيام الجمعة والعطلات ينطلق ). قطار 2024 : يغادر 2:00 ظهرًا ويصل 4:30 مساءً .

: يغادر ويصل . قطار 2026: يتحرك 6:50 مساءً ويصل 9:20 مساءً.

أسعار تذاكر قطار تالجو القاهرة – الإسكندرية

الدرجة الأولى: 275 جنيهًا

الدرجة الثانية: 175 جنيهًا

مواعيد قطار تالجو القاهرة – أسوان

قطار 2030 : يغادر القاهرة 7:00 مساءً ويصل أسوان 6:40 صباح اليوم التالي .

: يغادر القاهرة ويصل أسوان . قطار 2031: ينطلق من أسوان 7:00 مساءً ويصل القاهرة 6:50 صباحًا.

بيوقف القطار في محطات: الجيزة – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – إدفو – كوم أمبو – أسوان.

أسعار تذاكر قطار تالجو القاهرة – أسوان

المحطة الدرجة الأولى الدرجة الثانية المنيا 350 جنيهًا 250 جنيهًا أسيوط 350 جنيهًا 250 جنيهًا سوهاج 500 جنيه 300 جنيه قنا 550 جنيهًا 350 جنيهًا الأقصر 600 جنيه 400 جنيه إدفو 700 جنيه 550 جنيهًا أسوان 700 جنيه 550 جنيهًا

خدمات إضافية ومزايا

القطارات مزودة بخدمة الطعام والشراب أثناء الرحلة، بالإضافة إلى مقاعد مخصصة لذوي الهمم، ونظام أمان إلكتروني لمراقبة التشغيل، لتقديم تجربة آمنة ومريحة تنافس الرحلات الجوية الداخلية من حيث الرفاهية والدقة في المواعيد