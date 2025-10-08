نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جائزة نوبل في الكمياء 2025.. عالم عربي بين الفائزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البروفيسور عمر ياغي يحقق إنجازًا عالميًا

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 لكل من البروفيسور عمر ياغي من الأردن، وسوسومو كيتاغاوا من اليابان، وريتشارد روبسون من أستراليا، تقديرًا لتطويرهم "أطرًا معدنية عضوية" مبتكرة.

ويُمكن استخدام أبحاثهم لمعالجة تحديات عالمية مثل احتجاز ثاني أكسيد الكربون للحد من التغير المناخي، والحد من التلوث البلاستيكي، بالإضافة إلى تخزين الطاقة والمياه النقية.

البروفيسور ياغي، أستاذ الكيمياء في جامعة كاليفورنيا ببيركلي، وُلد في عمّان عام 1965، ونال شهادة الدكتوراه من جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين عام 1990. ويشتهر بريادته في مجال الأطر المعدنية العضوية (MOFs) والأطر العضوية التساهمية (COFs)، التي تتميز بأعلى مساحة سطحية معروفة، ما يجعلها مثالية لتخزين الهيدروجين والميثان واحتجاز الكربون وتجميع المياه من الهواء.

تطبيقات علمية مبتكرة لمستقبل مستدام

ساهمت ابتكارات عمر ياغي في تطوير تقنيات لاستخلاص المياه من الهواء، واستخدام المواد المتقدمة لتخزين الطاقة النظيفة، وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد مفيدة. وقد عرضت تقنياته في المنتدى الاقتصادي العالمي 2017 ضمن أبرز 10 تقنيات ناشئة عالميًا، كما صنفها الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية IUPAC عام 2019 ضمن أهم 10 إنجازات في الكيمياء.

وأوضحت لجنة نوبل أن هذه الابتكارات تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف "صفر انبعاثات"، وتوفير مياه نظيفة في المناطق الجافة، مما يتيح للأفراد الحصول على استقلالية مائية وبيئية. وتبلغ قيمة الجائزة التي سيتقاسمها الفائزون 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.2 مليون دولار أمريكي).

جوائز وإنجازات سابقة للبروفيسور ياغي

حصل ياغي على عدة جوائز مرموقة قبل نوبل، منها: جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم 2015، وجائزة ألبرت أينشتاين العالمية للعلوم 2017، وميدالية ساكوني من الجمعية الكيميائية الإيطالية 2004، بالإضافة إلى عضويته في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للأكاديميات العلمية والأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم ليوبولدينا.

ويعد عمر ياغي رمزًا عربيًا في مجال الكيمياء الحديثة، حيث تجمع أبحاثه بين الابتكار العلمي والتطبيق العملي لمواجهة تحديات البيئة والطاقة والمياه.

تأثير جائزة نوبل على المجتمع العلمي العربي

تمثل فوز البروفيسور عمر ياغي بجائزة نوبل في الكيمياء خطوة تاريخية للمجتمع العلمي العربي، إذ تبرز قدرة العلماء العرب على المنافسة على أعلى المستويات العالمية. ويأمل الكثير من الباحثين الشباب في الوطن العربي أن تكون هذه الجائزة حافزًا لهم لمواصلة الابتكار والبحث العلمي، وتشجيع الحكومات والمؤسسات الأكاديمية على دعم مشاريع علمية متقدمة. كما يعكس هذا الإنجاز صورة إيجابية عن العلم العربي في المشهد الدولي، ويؤكد أن البحث العلمي يمكن أن يكون له أثر مباشر على تحسين جودة الحياة وحماية البيئة.