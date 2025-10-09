نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..الرئيس السيسي يقود وساطة مصرية تنهي حرب غزة وتشعل فرحة العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شرم الشيخ تستضيف المفاوضات التاريخية بين حماس وإسرائيل

شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية حدثًا تاريخيًا جديدًا في مسار السلام بالشرق الأوسط، بعد نجاح الوساطة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حسم مفاوضات وقف الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بمشاركة فاعلة من قطر وتركيا وبرعاية أمريكية مباشرة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الرسمية (Truth) عن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من خطة السلام تتضمن إطلاق سراح الرهائن وسحب القوات الإسرائيلية من مناطق متفق عليها، تمهيدًا لتحقيق "سلام دائم وعادل"، على حد وصفه.

ترامب يشيد بدور الرئيس السيسي في تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وأضاف ترامب: "نشكر الوسطاء من مصر وقطر وتركيا الذين عملوا معنا بإخلاص لإتمام هذا الحدث التاريخي. ما قامت به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق كل التقدير، فقد كانت القاهرة صوت الحكمة والعقل في لحظة صعبة من تاريخ المنطقة."

وأشار ترامب إلى إمكانية سفره إلى مصر خلال الأيام المقبلة للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق النهائي في شرم الشيخ، مؤكدًا أن "السلام في الشرق الأوسط بات قريبًا جدًا بفضل الجهود المصرية المتواصلة".

من جانبها، أعلنت حركة حماس في بيان رسمي أنها وافقت على الاتفاق بعد مفاوضات "مسؤولة وجادة" في شرم الشيخ، مؤكدة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وبدء تبادل الأسرى وفق المعايير التي تم الاتفاق عليها، مع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري.

وثمّنت حماس الدور الكبير الذي لعبته مصر وقطر وتركيا، مشيدة بـ "الجهود الصادقة التي بذلتها القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق هذا الاختراق السياسي الكبير بعد عامين من الحرب والدمار".

الوساطة المصرية تُنهي عامين من الحرب والمعاناة في القطاع

وأكدت الحركة أن "الوساطة المصرية كانت الضمان الحقيقي لتنفيذ الاتفاق وحماية الحقوق الفلسطينية"، داعية الأطراف الدولية إلى مراقبة التزام إسرائيل ببنود الاتفاق.

واستضافت مدينة شرم الشيخ اجتماعات مكثفة شارك فيها ممثلون عن حماس وإسرائيل، بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية، ووزراء من قطر وتركيا، والمبعوثين الأمريكيين جارد كوشنر وستيف ويتكوف.

تأتي هذه التطورات تتويجًا لجهود مصر الدبلوماسية التي استمرت أكثر من عامين، حيث حذرت القاهرة في مؤتمر أكتوبر 2023 من اتساع رقعة الصراع، وطالبت بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأثبتت مصر مجددًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي وصاحبة الدور الأكبر في حماية الشعب الفلسطيني، والدفع نحو حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

