عاجل- الرئيس السيسي يعلن انتهاء الحرب في غزة بعد عامين: انتصار لإرادة السلام

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، انتهاء الحرب في قطاع غزة رسميًا بعد عامين من الصراع، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل انتصارًا لإرادة السلام على منطق الحرب، ويفتح صفحة جديدة نحو مستقبل تسوده العدالة والاستقرار في المنطقة.

وقال الرئيس السيسي، في تصريحاته التي نشرها عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إن العالم يشهد اليوم لحظة تاريخية من مدينة شرم الشيخ المصرية، التي وُصفت دائمًا بأنها أرض السلام ومهد الحوار والتقارب، حيث تم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، برعاية مشتركة من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، ووفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف الرئيس السيسي أن الاتفاق لا يُنهي صفحة حربٍ فقط، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في مستقبل أكثر أمنًا وعدلًا واستقرارًا، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل دعمها للسلام العادل والشامل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعيد الأمن والاستقرار إلى الشرق الأوسط بأسره.

شرم الشيخ.. منصة جديدة للسلام

تأتي تصريحات الرئيس السيسي في أعقاب توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل ظهر اليوم، والذي يُعد خطوة مفصلية نحو إنهاء الحرب المدمرة التي استمرت لعامين، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة.

وأكد الرئيس أن هذا الاتفاق يُعد تتويجًا للجهود الدبلوماسية المصرية المستمرة منذ بداية الحرب، والتي عملت بلا توقف على رأب الصدع بين الأطراف المتحاربة وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل دائم يحفظ حياة المدنيين ويعيد الاستقرار إلى غزة والمنطقة بأكملها.

مصر تؤكد التزامها بدعم الحل العادل

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التأكيد على أن مصر كانت ولا تزال محور الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن القاهرة ستواصل دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته لتحقيق حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وأشار الرئيس إلى أن مصر تتحرك بدافع مسؤوليتها التاريخية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن إنهاء الحرب لا يمثل النهاية، بل هو بداية مسار جديد من البناء وإعادة الإعمار وتعزيز السلام المستدام.

انتصار للدبلوماسية والإرادة الإنسانية

واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق في شرم الشيخ اليوم ليس انتصارًا سياسيا فحسب، بل هو انتصار للدبلوماسية والعقل والإرادة الإنسانية التي رفضت استمرار الدمار والدماء.

وقال الرئيس إن مصر ستظل تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، وفتح صفحة جديدة من التعاون والسلام في الشرق الأوسط.