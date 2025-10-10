نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 02:24 مساءً - فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عاملان) بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل الورشة محل عملهما بأسلوب "المغافلة" ، وبحوزتهما "مبلغ مالى، دراجة نارية ، 2 هاتف محمول ، دراجة هوائية – تم شرائهم من متحصلات واقعة السرقة" .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلين له "سيئا النية" (صاحبى مخزن خردة) "تم ضبطهما".

ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية لقيامها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وبحوزتها (2 هاتف محمول – كمية من المشغولات الذهبية) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلها سيىء النية (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.

ضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام).

ضبط (3 عاطلين ، لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامهم بسرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الأنارة بأسلوب "السحب" ، وبحوزتهم "كمية لمخدر الهيروين ، فرد خرطوش ، سلاح أبيض ، كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية" (تاجر خردة – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.