عودة بعض الشاحنات المصرية من معبر رفح دون تفريغ حمولتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 06:32 مساءً -

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن اليوم الأول من وقف إطلاق النار في قطاع غزة شهد تنوعًا كبيرًا في المساعدات التي جرى دفعها من الأراضي المصرية باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لإدخالها إلى داخل الأراضي الفلسطينية.

وأوضح زياد قاسم أن المساعدات شملت مواد غذائية متنوعة، وأغطية، وخيامًا للمخيمات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية التي جرى تجهيزها منذ ساعات الصباح الأولى.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن القوافل الإغاثية المصرية واصلت تحركها منذ الفجر عبر الطرق المؤدية إلى المعابر، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة بعد التصعيد العسكري.

وأشار إلى أن الشاحنات المحملة بالمساعدات تضمنت آلاف الأطنان من الدقيق والأرز والمكرونة والبقوليات والسكر وألبان الأطفال، إلى جانب المستلزمات الإيوائية الضرورية للعائلات المتضررة.

وأكد زياد قاسم أن المشهد اللافت خلال الساعات الأخيرة تمثل في عودة عدد كبير من الشاحنات المصرية من معبر رفح البري دون أن تتمكن من تفريغ حمولتها داخل القطاع، مشيرًا إلى أن هذه العودة جاءت نتيجة بعض الترتيبات الميدانية والإجرائية التي يجري العمل على تسويتها بين الأطراف المعنية لتسهيل دخول المساعدات بشكل آمن ومنتظم خلال الساعات المقبلة.