“من رفح إلى غزة.. رايات مصر تملأ السماء وهدير الشاحنات يكسر الصمت بعد الحرب”.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 06:32 مساءً -

تعيش غزة اليوم لحظة استثنائية مع بدء تنفيذ اتفاق شرم الشيخ التاريخي برعاية مصرية، حيث بدأت قوافل المساعدات الإنسانية في التدفق عبر معبر رفح، بينما انسحبت قوات الاحتلال من معظم مناطق القطاع.

وفي مشهد رمزي مؤثر، رفع الفلسطينيون أعلام مصر احتفاءً بالدور الذي أنهى حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عامين. وبدأ آلاف النازحين رحلة العودة إلى الشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين وسط مشاعر امتنان عميقة تجاه القاهرة التي واصلت جهودها لتثبيت وقف النار وإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا.