نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل مصر تستعد لعودة التوقيت الشتوي: إليك التفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصر على موعد مع التوقيت الشتوي 2025.. اعرف موعد تأخير الساعة وتأثيره على حياتك اليومية

مع اقتراب نهاية أكتوبر 2025، تتهيأ مصر مرّة أخرى لتطبيق التوقيت الشتوي بعد انتهاء الفترة التي تم اعتمادها للتوقيت الصيفي. التوقيت الشتوي ليس مجرد تغيير بسيط في عقرب الساعة، بل خطوة مؤثرة في حياة الملايين يوميًا، من مواعيد العمل والمدارس إلى استهلاك الطاقة والتنقل وحياة الأسرة.

موعد التغيير القانوني



بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023، يُلغى العمل بالتوقيت الصيفي في الليلة التي تسبق الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، وتُؤخَّر الساعة ساعة كاملة عند منتصف الليل. هذا يعني أنه في خلال ساعات فجر الجمعة 31 أكتوبر 2025 ستُعدّل الساعة من 12:00 إلى 11:00 مساءً.

وقد أُقرَّ هذا النظام لتوحيد التنقلات وتخفيف الاضطراب بين العمل والدراسة، ما بين الصيف والشتاء.

موعد التوقيت الشتوي

لماذا يتم التغيير؟



الهدف من هذا التبديل هو استغلال ضوء النهار بأفضل صورة وتقليل الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية ساعات المساء، وهو ما يساهم في خفض استهلاك الكهرباء – خصوصًا في ظل الضغط المتزايد على الشبكات. كما أن التوقيت الشتوي يُتيح توافقًا أفضل بين الساعة البيولوجية للجسم وأوقات النشاط في فصل الشتاء.

التأثير على الحياة اليومية



في الصباح الباكر قد يشعر البعض بالبرد أو الخمول، خاصة أنّ البداية ستكون في ظلام نسبي في الأيام الأولى.

جداول المدارس وأوقات دوام الموظفين قد تحتاج لتعديل، وقد تنشأ بعض الارتباكات في المواصلات في أول يومين من التطبيق.

أما في المساء، فستقل ساعات النهار بشكل ملحوظ، ويبدأ الظلام أبكر، ما يُحتم على الأفراد تنظيم وقتهم بعناية للاستفادة القصوى من ضوء النهار.

ماذا على المواطنين فعله؟

تأكد من ضبط الساعات اليدوية والمنزلية فور منتصف الليل بين الخميس والجمعة.

اعتمد على الأجهزة الذكية التي تدعم التحديث التلقائي للوقت لتتمّ العملية بسلاسة.

راجع مواعيدك — دوامك، مواصلاتك، مواعيدك المهمة — قبل التغيير لتجنّب التأخير.

نم مبكرًا ليلة الخميس لتقليل تعب التغيير المفاجئ، وابدأ يوم الجمعة وأنت مُستعد للتوقيت الجديد.



العدّ التنازلي بدأ. قبل أن ترقد ليل الخميس، تأكد أنك جاهز لليوم التالي. الزمن يتغيّر، لكن حياتنا تستمر — فقط علينا ضبط الساعة لنناغم مع التغيير.