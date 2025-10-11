نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير محمد العرابي: قمة شرم الشيخ تمثل نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لغزة وتتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن القمة المرتقبة في شرم الشيخ تأتي في وقت بالغ الأهمية بعد عامين من الدمار والقتل والتخريب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها ستشكل نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للقطاع.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القمة ستتزامن مع لقاء قمة آخر يضم العديد من الدول التي ستتواجد في شرم الشيخ، مما يشكل حشدًا دوليًا كبيرًا لدعم وقف إطلاق النار، واستمرار المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار في غزة.

وأشار إلى أن القمة تهدف أيضًا إلى وضع أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية بما يتوافق مع طموحات الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل فرصًا هامة لكنها تتطلب تفاؤلًا حذرًا، لأن كل خطوة تحتاج إلى جهود دبلوماسية مكثفة وضغط دولي لضمان التزام إسرائيل بكل ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا.