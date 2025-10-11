نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يشارك في الاجتماع السنوي للاتحاد بحضور وزراء وكبار مسئولي الحكومة الألمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بدعوة من اتحاد شركات السياحة الألمانية (DRV)، في الاجتماع السنوي الرئيسي للاتحاد، والذي يتزامن مع مرور 75 عامًا على تأسيسه، وذلك بالعاصمة الألمانية برلين، حيث يعد شريف فتحي الوزير الوحيد الذي تم دعوته من خارج ألمانيا لحضور هذا الاجتماع.

وقد حضر الاجتماع نخبة من الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة الألمانية وممثلي شركات السياحة والسفر الألمانية والدولية، وعدد من وسائل الإعلام المتخصصة.

كما شارك في الحضور

السيدة أنجا كارلتشيك رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني "البوندستاج"، والسيد يوهان ساتوف سكرتير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد الوزير التطور الذي تشهده علاقات التعاون السياحي بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى تطوير المنتجات السياحية التي يمكن أن تتناسب مع السائحين الألمان، وأن يتم إدراج أنماط سياحية جديدة في رحلات المسافرين والسائحين الألمان مثل السياحة الثقافية والروحانية وزيارة منطقة الساحل الشمالي.

كما استعرض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف الأسواق السياحية لا سيما ألمانيا وذلك منذ بداية العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تحدث عن مستقبل السياحة على مستوى العالم والأنماط السياحية المتنوعة بمختلف دول العالم، والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مجال تسهيل الحركة وتنقل السائحين بين الدول المختلفة؛ حيث تم تبادل الآراء والرؤى والمقترحات لتطوير صناعة السياحة.

كما رد الوزير على جميع التساؤلات المطروحة بالنسبة لصناعة السياحة في مصر والسياسات الترويجية للمقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفرص نمو الحركة الوافدة منها ونموها.

وتطرق شريف فتحي أيضًا للحديث عن الجهود الجارية لتطوير البنية التحتية السياحية في مصر، وزيادة الطاقة الفندقية وعدد مقاعد الطيران الدولية القادمة لمصر لمواكبة النمو المتسارع في الطلب العالمي.

كما أشار إلى التوسع في الخدمات الرقمية في المواقع الأثرية والسياحية، بما يساهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين.

وفي ختام الاجتماع، قام السيد الوزير بتكريم السيد Norbert Fiebig الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات السياحة الألمانية (DRV)؛ حيث قدم له هدية تذكارية؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاستة للاتحاد، والتي استمرّت لمدة 11 عامًا بذل خلالها جهد كبير لتطوير الحركة السياحية والتعاون مع مصر في مجالات السياحة المختلفة.

وقد شارك في حضور الاجتماع الوزير مفوض يمنى عثمان نائب سفير مصر في ألمانيا، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والسيد محمد فرج المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بألمانيا.

