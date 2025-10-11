نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقرر أممي: ما حدث في غزة إبادة جماعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال باللا كريشيان رجا جوبال، مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، إنّ تدمير البنية التحتية في قطاع غزة يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويمثل قتلًا متعمدًا للشعب الفلسطيني.

وأوضح كريشيان، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حجم الدمار الذي لحق بالمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء يجعل الحياة في غزة شبه مستحيلة، مشيرًا إلى أن ما حدث يرقى إلى جرائم إبادة جماعية وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة.

وأضاف أن هناك وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت أعمالًا وحشية ضد المدنيين ويجب محاسبتها أمام العدالة الدولية، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر.

وشدد على أن الفلسطينيين يجب أن يقرروا بأنفسهم مستقبل غزة بعيدًا عن أي وصاية خارجية، داعيًا إلى تشكيل حكومة فلسطينية مستقلة تشرف على إعادة الإعمار بمساعدة المجتمع الدولي.

واعتبر المقرر الأممي أن ما يجري في غزة ليس مجرد أزمة إنسانية بل تحدي أخلاقي وقانوني للعالم بأسره، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل الضغط لضمان دخول المساعدات ومساءلة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين.