نائب وزير الموارد المائية الصيني: تغيرات المناخ تزيد الطلب على المياه وتفرض إجراءات عاجلة لمواجهتها

أحمد جودة - القاهرة - أكد وانغ باوئن نائب وزير الموارد المائية الصيني، أن تغيرات المناخ وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة زادت من الطلب العالمي على المياه، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة هذه التغيرات التي تهدد الأمن المائي والغذائي في العديد من الدول.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمة مسجلة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ووزراء وسفراء ورؤساء وفود من الدول العربية والأفريقية والأجنبية.

وأوضح نائب الوزير الصيني أن انعقاد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام “يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع تصاعد التحديات المائية عالميًا”، مؤكدًا أن الصين على أهبة الاستعداد للتعاون مع مختلف الدول في تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز القدرات لمواجهة آثار التغيرات المناخية.



وأضاف أن الصين تواجه أزمة مائية كبيرة تتطلب تضافر الجهود وتطبيق حلول متكاملة، لافتًا إلى أن بلاده اتخذت إجراءات جادة للحد من مخاطر المناخ على المياه، من بينها تطوير نظم الحماية من الفيضانات والسيول، وتنفيذ حملات لترشيد استهلاك المياه في الزراعة والصناعة والمنازل.

وأشار وانغ باوئن إلى أن الصين عززت بنيتها التحتية المائية للتعافي من آثار التغيرات المناخية وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية.

ويُعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه هذا العام تحت عنوان “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامةالموارد المائية”، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، لبحث سبل التعاون لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وتتناول أجندة الأسبوع خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، والعمل المناخي، والابتكار، والحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.