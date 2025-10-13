يسرائيل هيوم : نتنياهو ألغى حضوره لقمة شرم الشيخ بسبب رفض بعض الدول مشاركته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 04:32 مساءً - كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه تم إلغاء مشاركة بنيامين نتنياهو في قمة شرم الشيخ بعد معارضة شديدة من عدة دول مشاركة فى القمة.

وكان قد تلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في مؤتمر يُعقد اليوم في مصر.

وشكر بنيامين نتنياهو الرئيس ترامب على دعوته، لكنه أوضح أنه لن يتمكن من الحضور نظرًا لقرب موعد المؤتمر من بداية العيد، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وعبّر رئيس الوزراء عن امتنانه للرئيس ترامب على جهوده في توسيع دائرة السلام - السلام من خلال القوة.