نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يستقبل ترامب لدى وصوله شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل بأن وصول الرئيس الأمريكي يأتي ضمن جهود مصرية لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للتوترات المتصاعدة في المنطقة.

قادة العالم يتوافدون للمشاركة في القمة

توافد إلى شرم الشيخ قادة وزعماء دول العالم المشاركون في القمة برئاسة مشتركة بين السيسي وترامب، بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ومن بين القادة المشاركين الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

كما وصل إلى مصر وفود من باراجواي وهولندا، إضافة إلى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير ورئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور، فيما أعلنت الرئاسة المصرية مشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في القمة.

أهداف قمة شرم الشيخ للسلام

تعقد القمة بمشاركة أكثر من 20 دولة تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، وتركز على تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتسعى القاهرة من خلال القمة إلى بلورة رؤية مشتركة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وإطلاق مسار سياسي شامل يضع حدًا للأزمات المتكررة، ويؤسس لمرحلة جديدة من السلام والتنمية في الشرق الأوسط.

اهتمام دولي واسع بالقمة

تحظى القمة باهتمام واسع من المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية، التي تعتبرها فرصة لإعادة إحياء الجهود الدبلوماسية بعد سنوات من الجمود.

ويتطلع الجميع إلى أن تفتح مداولات القمة صفحة جديدة من التفاهم الإقليمي والتعاون الدولي بما يخدم أمن واستقرار المنطقة.

لحظات الاستقبال الرسمي بالصور

استقبل الرئيس السيسي ترامب بعد وصوله إلى شرم الشيخ، وسط أجواء رسمية ومراسم استقبال مهيبة، تعكس العلاقات الثنائية القوية بين مصر والولايات المتحدة، وتؤكد حرص القاهرة على تعزيز دورها في دعم جهود السلام الإقليمي.