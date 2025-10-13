نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي: خصوم الأمس يمكن أن يصبحوا شركاء الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك فرصة قد تكون الأخيرة لتحقيق شرق أوسط ينعم بالسلام، مشددًا على أن المستقبل يجب أن يُبنى بالأمل لا بالدمار.

قمة شرم الشيخ للسلام

وخلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، دعا الرئيس السيسي إلى شرق أوسط خالٍ من جميع أسلحة الدمار الشامل، مؤكدًا أن السلام لا يكتمل إلا بمدّ يد البناء بعد الدمار.

وأوضح أن مصر ستعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين خلال الأيام المقبلة على المضي قدمًا في جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب في غزة.

مصر تمنح ترامب قلادة النيل

وفي خطوة رمزية تعكس تقدير مصر لدور الولايات المتحدة في إحلال السلام، أعلن الرئيس السيسي أن مصر قررت منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قلادة النيل"، وهي أرفع وسام مصري يُمنح لرؤساء الدول، تقديرًا لما قدمه من جهود في خدمة الإنسانية.

دعم الدولة الفلسطينية

أكد الرئيس السيسي أن الشعب الفلسطيني له الحق في أن ينعم بالحرية ويعيش في دولة مستقلة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن خصوم الأمس يمكن أن يصبحوا شركاء الغد إذا توفرت الإرادة الحقيقية للسلام.

واختتم الرئيس السيسي كلمته بتوجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي قائلًا: "لقد أثبتم أن القيادة الحقيقية تعني إنهاء الحروب... فلتكن حرب غزة آخر الحروب في الشرق الأوسط".

قمة من أجل السلام

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي تُعقد تحت عنوان: "قمة شرم الشيخ للسلام والتوقيع على الاتفاقية".

وتشهد القمة مشاركة أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

رؤية مشتركة للسلام

وتأتي القمة في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه إلى إنهاء النزاعات المسلحة حول العالم من خلال الحوار والوساطة متعددة الأطراف.

وفي منشور رسمي عبر صفحته على “فيسبوك”، قال الرئيس السيسي: "من مدينة شرم الشيخ، حيث تلتقي إرادة الشعوب بعزم قادة العالم من أجل وضع حدٍّ للحرب في غزة، حاملين رسالة واحدة إلى الإنسانية: كفى حربًا.. ومرحبًا بالسلام".