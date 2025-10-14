نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم فعاليات علمية وطبية متميزة مؤخرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنطلاقًا من الإيمان الراسخ لدى القوات المسلحة بأن التأهيل العلمى للكفاءات الطبية هو الركيزة الأساسية للإرتقاء بالمنظومة الطبية وحرصًا منها على مواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات الصحية، نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية حفل تكريم للحاصلين على الألقاب والدرجات العلمية المرموقة وخريجى برامج البورد المصرى من الأطباء العسكريين والمدنيين.



وخلال مراسم التكريم ألقى اللواء طبيب طارق رفعت النجدى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية كلمة أكد فيها أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا فى دعم وتطوير المنظومة الطبية لتكون بالمواصفات والمعايير العالمية لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.



وأعرب الأطباء المكرمين عن جزيل شكرهم للقيادة العامة للقوات المسلحة لحرصها على تنظيم مثل هذا الحدث، مؤكدين أن هذا التكريم سيكون حافزًا للمضى فى تحصيل أعلى الدرجات العلمية فى مسيرتهم المهنية لخدمة المجتمع.



حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وممثلوا وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى.

وفى سياق متصل إستضافت الأكاديمية الطبية العسكرية إنعقاد إمتحانات الزمالة الأوروبية للتخدير والرعاية المركزة لعدد (85) دارس وذلك بحضور (34) أستاذ دكتور تخدير ورعاية مركزة من جنسيات مختلفة والذى يأتى فى إطار التعاون المستمر بين الأكاديمية الطبية العسكرية وكبرى المؤسسات التعليمية الطبية الدولية.

وأشادت الجمعية الأوروبية للتخدير والرعاية المركزة بالتنظيم المتميز للإمتحانات وأعربت عن تطلعها

لمزيد من التعاون وإستضافة مثل تلك الفعاليات بالأكاديمية الطبية العسكرية خلال الفترة المقبلة.

كما وقعت الأكاديمية الطبية العسكرية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بهدف تحقيق التعاون المشترك والإستفادة من الإمكانيات العلمية والقدرات البشرية والبنية الأساسية المتاحة للطرفين فى شتى المجالات الطبية.