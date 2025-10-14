نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم الجيزة يستبعد مدير مدرسة ويُحقق مع آخر خلال جولة متابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تابع الأستاذ سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، انتظام الدراسة بالفترة المسائية بعدد من مدارس إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

وخلال جولته، تفقد وكيل الوزارة مدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي، حيث اطمأن على سير العملية التعليمية داخل الفصول ومستوى التفاعل بين المعلمين والطلاب، مشيدًا بجهود هيئة التدريس والنظافة العامة وانتظام الدراسة داخل المدرسة. كما لاحظ "عطية" غياب عدد من الطلاب في بعض الفصول بالفترة المسائية، ووجه على الفور بفتح تحقيق عاجل مع مدير المدرسة لبحث أسباب غياب الطلاب، مشددًا على ضرورة متابعة نسب الحضور بشكل يومي وتقسيم المتابعة بين الفترتين الصباحية والمسائية، مع الالتزام بالمواعيد القانونية لدخول وخروج الطلاب.

كما اختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية بنين، حيث تفقد عددًا من الصفوف الدراسية وتابع سجلات المعلمين ومستوى الطلاب داخل الفصول. وأثناء الجولة، لاحظ أيضًا ضعف نسبة الحضور ببعض الفصول، فقرر استبعاد مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات، مشددًا على أهمية الانضباط والإشراف اليومي، وتفعيل الأنشطة التربوية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.

وأكد "عطية" أن المتابعة الميدانية مستمرة يوميًا لمتابعة انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، موجهًا بضرورة الالتزام بالنظافة العامة، والانضباط السلوكي، ومنع استخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني، إلى جانب الحرص على إقامة طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطني بالشكل اللائق.

ورافق وكيل الوزارة خلال جولته الأستاذ محمد صلاح مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية.