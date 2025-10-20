قوافل التحالف الوطني تمر عبر معبر رفح محملة بأطنان من المساعدات لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 02:37 مساءً - بدأ اليوم دخول عشرات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ضمن قافلة الأمل رقم 12 التي أرسلتها مؤسسة أبو العينين تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وتحمل القافلة مواد غذائية وإغاثية وبطاطين وخيامًا موجهة لدعم العائلات الفلسطينية التي بدأت في العودة إلى مناطقها المتضررة. وانطلقت الشاحنات من القاهرة فور تثبيت وقف إطلاق النار، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت مؤسسة أبو العينين، أن القافلة تأتي ضمن مساهماتها المستمرة في جهود الإغاثة، وأنها جاهزة لإرسال عشرات الشاحنات خلال الفترة المقبلة لدعم أهالي غزة وتأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل القطاع.