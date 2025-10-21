نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التربية والتعليم توجه بعقد امتحانات أكتوبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وتوضح نظام التقييم الجديد | مستند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية بشأن الاستعداد لعقد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 234 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024، المتعلق بنظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة التعليم الثانوي العام.

وجاء في الخطاب الموجه من الإدارة المركزية للتعليم العام إلى المديريات التعليمية أنه يتعين على جميع الإدارات والمدارس الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لعقد امتحانات شهر أكتوبر، والتي تشمل طلاب الصف الأول الثانوي بنظامي التكنولوجي والعام، وطلاب الصف الثاني الثانوي العام في ضوء الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن وضع الامتحانات سيتم على مستوى الإدارات التعليمية وليس المديريات، بحيث تكون الأسئلة موحدة داخل كل إدارة تعليمية، وتعتمد في إعدادها على المواصفات الفنية الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لضمان تحقيق العدالة وقياس نواتج التعلم الفعلية لدى الطلاب.

وتضمنت التعليمات أن يتم إعداد ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة، يختار من بينها نموذج واحد فقط لتطبيقه على مستوى الإدارة التعليمية، مع التأكيد على أن الامتحان يقيس مدى استيعاب الطلاب للأجزاء التي تمت دراستها خلال الشهر محل التقييم.

كما شددت الوزارة على ضرورة أن تراعي الورقة الامتحانية جميع نواتج التعلم المحددة بالمناهج الدراسية، وألا تخرج الأسئلة عن المقررات التي تم تدريسها فعليًا خلال الشهر الدراسي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن نظام الامتحان سيعتمد على الدمج بين الأسئلة الموضوعية والمقالية، بحيث تشمل الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، إلى جانب أسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%، وذلك بهدف قياس الفهم والتحليل والتطبيق وليس مجرد الحفظ والتلقين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل نظام التقييم الجديد القائم على قياس المهارات العليا للتفكير، بما يتوافق مع التطوير الشامل الذي تشهده منظومة التعليم الثانوي العام خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت التعليمات المرسلة أن هذا النظام يسعى إلى تحقيق التكامل بين الجوانب المعرفية والمهارية للطلاب، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التفكير النقدي والإبداعي، كما يخفف في الوقت نفسه من الضغوط النفسية الناتجة عن الامتحانات النهائية من خلال الاعتماد على تقييمات شهرية متدرجة.

وقد وقع على الخطاب عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور خالد عبدالحكم أحمد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات والمشرف على الإدارة العامة للتعليم الثانوي العام، والدكتورة هالة عبدالسلام محمد رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور وليد الحشّاني رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، مؤكدين على ضرورة التزام الإدارات التعليمية بتنفيذ التعليمات بكل دقة ومتابعة سير العمل في المدارس لضمان انتظام العملية الامتحانية خلال شهر أكتوبر.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن المديريات التعليمية مطالبة برفع التقارير النهائية حول عملية إعداد وتنفيذ الامتحانات إلى الجهات المختصة في المواعيد المحددة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للأسئلة ومعايير الجودة والشفافية في التقييم، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الجمهورية.