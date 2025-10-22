نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" ويؤكد الإسراع في تنفيذ المراحل المتبقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة دار الهندسة "استشاري المشروع".

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تأكيده على الدور المحوري الذي تلعبه مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المصرية، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ ما تبقى من مشروعات المرحلة الأولى، ودفع العمل في مشروعات المرحلة الثانية التي تستهدف تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات.