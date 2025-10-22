نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يلتقي وزير السياحة الأنجولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع Marco de Jesus Lopez وزير السياحة الأنجولي وذلك في إطار زيارته الرسمية للعاصمة البلجيكية بروكسل لحضور فعاليات منتدي السياحة العالمي.

وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، والاستعانة بالخبرات المصرية في مجال الاستثمار السياحي.



كما تم الإشارة إلى الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية أنجولا إلى مصر في شهر أبريل الماضي، والتأكيد على عمق وقوة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وتطرق الوزير الأنجولي للحديث إلى الاستثمارات المصرية المختلفة الموجودة في أنجولا في عدد المجالات المختلفة.

وقد شارك في حضور اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا ودول الإشراف التابعة.

