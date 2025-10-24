وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله عز وجل بافتتاح 17 مسجدًا اليوم الجمعة 24 من أكتوبر 2025م، حيث تم إحلال وتجديد 6 مساجد، وصيانة وتطوير 11 مسجدا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن، إلى 261 مسجدًا من بينها 193 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13750 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و974 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، وبيانها كالتالي:

ففي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد آل علي بنجع الزهرة – مركز فرشوط.

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن الغربي بنجع جودة بقرية البراهمة – مركز قفط، ومسجد العتيق بنجع الغليظ بقرية الهيشة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد عمارة بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة جرجى بقرية أبو كساه – مركز أبشواي.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الحنجيري – مركز دكرنس.

وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بنجع الكرب بقرية جهينة الشرقية – مركز جهينة.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام – مدينة سيدي غازي.

وفي محافظة المنوفية:

تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية سمان – مركز الباجور؛ ومسجد سيد عبد الحليم بقرية دلهمو – مركز أشمون.

وفي محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد المصطفى بقرية دجوي – مركز بنها؛ ومسجد الرحمة بقرية بلتان – مركز طوخ.

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد أبو الحسن ذكير بالعصارة بقرية قامولا - مركز القرنة؛ ومسجد أبو العباس بقرية الحميدات – مركز إسنا.

وفي محافظة المنيا:

تم صيانة وتطوير مسجد آل كفافي بقرية الحوارتة - مركز المنيا.

وفي محافظة أسوان:

تم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحباري – مركز إدفو.

وفي محافظة الجيزة:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية بيدف – مركز العياط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عزّ وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.