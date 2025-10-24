مصطفى محمد يبحث عن هدف تأخر 55 يوماً في الدوري الفرنسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - يحل فريق نانت المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ضيفاً على باريس إف سي في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل باريس إف سي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نانت المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط.

مصطفى محمد يسعى لكسر صيامه التهديفي مع نانت

ويبحث مصطفى محمد عن ثاني أهداف في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدما شارك في 7 مباريات مع نانت بالمسابقة المحلية، سجل خلالها هدفًا وحيدًا جاء في شباك أوكسير بالمباراة التي أقيمت يوم 30 أغسطس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وهي المباراة التي انتهت بفوز نانت بهدف دون مقابل.

يملك مصطفى محمد، الذي تبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو، 26 هدفًا و8 تمريرات حاسمة خلال 119 مباراة خاضها في مسيرته مع نانت بمختلف المسابقات، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2022 قادمًا من جالاتا سراي التركي.

كان نانت قد بدأ مشواره في الموسم الحالي بالخسارة أمام باريس سان جيرمان بهدف دون رد، ثم تلقى هزيمة أخرى أمام ستراسبورج بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، قبل أن يحقق فوزه الأول على أوكسير في الجولة الثالثة، ليعود بعدها إلى الهزيمة أمام نيس في الجولة الرابعة، ثم يتعادل مع رين بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة، ومع تولوز بالنتيجة نفسها في الجولة السادسة، وتعادل سلبيًا مع بريست في الجولة السابعة، قبل أن يخسر ضد ليل بثنائية نظيفة في الجولة الثامنة.