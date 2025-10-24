نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ييس توروب مدرب النادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة نظيره إيجل نوار بطل بوروندي غدٍ السبت، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة.

وشهدت القائمة غياب محمد الشناوي حارس وقائد الفريق بقرار من المدير الفني.

سبب استبعاد الشناوي

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد الشناوي، يعاني من حالة إجهاد في العضلة الضامة، ما دفع الجهاز الفني بقيادة ييس توروب إلى استبعاده من قائمة مباراة إيجل نوار.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة بالشناوي في ظل شعوره بالإجهاد، حفاظا عليه من تفاقم الإصابة، خاصة مع ارتباط الفريق بعدد من المباريات المهمة في الفترة المقبلة

قائمة الأهلي أمام إيجل نوار

محمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء غد السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

