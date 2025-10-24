نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإعلان عن حكام مباراتي الأهلي وسيراميكا والزمالك ضد بيراميدز بالسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام على تعيين محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا ومحمد معروف لمباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات المقرر لهما 6 نوفمبر المقبل.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قائمة الحكام المسافرين إلى الإمارات للمشاركة في إدارة مباريات كأس السوبر المصري وضمت القائمة كلا من: محمد معروف، ومحمود البنا، وأحمد حسام طه، وسامي هلهل، وطارق مصطفى، وهاني خيري، ومحمود عاشور، وحسام عزب، وشريف عبد الله، وخالد حسين.

ويتوجه أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إلى الإمارات يوم 4 نوفمبر المقبل لحضور مباريات السوبر المصري هناك في الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل.

ويصطحب أوسكار رويز عددا من أعضاء اللجنة إلى الإمارات، حيث سيعقد محاضرات وجلسات مع الحكام قبل إدارة مباراتي نصف النهائي بين الأهلي وسيراميكا، والزمالك وبيراميدز.