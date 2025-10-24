نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب جامعة MSA يشاركون في تعبئة المساعدات الإنسانية داخل الهلال الأحمر المصري دعمًا لأهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظّم عدد من طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) المتطوعين في مؤسسة "لبلدنا" للتطوير والتنمية الاجتماعية – الذراع التنموي للجامعة – زيارة للمركز العام للهلال الأحمر المصري، حيث شاركوا في تعبئة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، وذلك بحضور المهندسة إنچي منصور نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وتأتي مشاركة الطلاب في إطار تعزيز دورهم المجتمعي وترسيخ قيم العمل التطوعي والتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، حيث حرصوا خلال الزيارة على إرسال رسائل دعم إنسانية عبر صناديق المساعدات التي يشرف الهلال الأحمر المصري على تجهيزها ونقلها.

وخلال الزيارة، قدمت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، شرحًا موسعًا حول آلية عمل الجمعية ودورها الوطني كجهاز مساند للدولة في أوقات الأزمات والكوارث، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري هو أقدم جمعية هلال أحمر في المنطقة العربية، وعضو فاعل ضمن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في 192 دولة حول العالم.

وأوضحت أن حجم المساعدات التي جرى تقديمها لقطاع غزة منذ بدء الأزمة تجاوز 600 ألف طن، بجهود قوة تطوعية قوامها 35 ألف متطوع يعملون على مدار الساعة لضمان وصول الدعم الإنساني إلى مستحقيه.

ورحبت إمام بالطلاب وقالت: "وجودكم اليوم رسالة أمل بدور الشباب في قيادة العمل الإنساني، وترجمة حقيقية لوعيهم ومسؤوليتهم تجاه مجتمعهم".

ومن جانبها، أعربت الدكتورة إنچي منصور عن تقديرها لجهود الهلال الأحمر المصري في مجال الإغاثة الإنسانية محليًا ودوليًا، وخاصة خلال الاستجابة للأزمة في غزة عام 2023، مؤكدة أن دعم الجامعة وطلابها يأتي إيمانًا بالدور النبيل الذي يقوم به الهلال الأحمر في حماية الإنسان وصون كرامته.

كما أشادت بما شاهده الطلاب داخل غرفة العمليات من توظيف متقدم للتكنولوجيا في تنسيق المساعدات، معتبرة الجمعية نموذجًا ملهمًا في تطوير آليات العمل الإنساني وتعزيز كفاءته.

وتختتم الزيارة في إطار حرص جامعة MSA ومؤسسة لبلدنا على تعزيز مشاركة الشباب في أنشطة المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم العطاء والتضامن الإنساني.



1000598188

1000598189

1000598187

1000598185