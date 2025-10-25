أخبار مصرية

ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على "مسن" بالضرب ومنعه من دخول مسكنه بالسويس

0 نشر
0 تبليغ

  • ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على "مسن" بالضرب ومنعه من دخول مسكنه بالسويس 1/4
  • ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على "مسن" بالضرب ومنعه من دخول مسكنه بالسويس 2/4
  • ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على "مسن" بالضرب ومنعه من دخول مسكنه بالسويس 3/4
  • ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على "مسن" بالضرب ومنعه من دخول مسكنه بالسويس 4/4

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 02:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر إحدى السيدات من قيام شخصان بالتعدى على والدها "مسن" بالضرب ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما بالسويس.

 

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سن 64 – مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين)، وبسؤاله قرر بقيام (تاجر ملابس، وشقيقه) بالتعدى عليه بالضرب ومنعه من دخول العقار محل سكنه لرغبتهما فى طرده وأسرته من الشقة سكنه "مستأجرة من والدهما"،وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

05e7c0f5-f91d-4057-be1a-07956288e01f

 

 

88799efe-20a3-44e9-bb48-96b66d15c37f

 

 

b5fb51d3-a2e2-4e95-bf5d-4120b5c8f0ae

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا